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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Türk Telekom’un şarj istasyonları devrede

Türk Telekom’un şarj istasyonları devrede
TÜRK Telekom'un Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures, elektrikli araçlar için erişilebilir, çevreci ve kesintisiz hizmet sunacak şarj istasyonlarını Türkiye'nin birçok noktasında devreye aldı. TT Ventures, "E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı" projesini hayata geçirerek, "Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliği" pazarına "Şarj Ağı İşletmecisi" olarak adım attı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, üstün teknolojilerini insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürecek şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirtti. Önal, yenilenebilir enerji alanındaki vizyonları ile Türkiye'deki enerji dönüşümünün de önemli bir destekçisi olduklarını ifade etti. Önal, verimli şehirler inşa edilmesini destekleyecek yatırımlarına aralıksız devam ettiklerine dikkati çekti. Önal, "Şarj istasyonlarımızdaki yüksek hızlı ünitelerinin yerli üretim olması da bu projeyi önemli kılan konulardan biri" dedi. Türk Telekom, öncelikle İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir ve Bursa'da istasyon kurulumlarını tamamladı.
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Türk Telekom’un şarj istasyonları devrede
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