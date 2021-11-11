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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Türk ticaret koridoru

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Türk ticaret koridoru
Pandeminin yarattığı arz-talep dengesizliği nedeniyle oluşan tedarik zincirindeki yaralar sarılıyor. Beş Türk Cumhuriyeti devleti ve Türkiye bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Asya-Pasifik ile Avrupa'yı birleştirme ve aynı zamanda Türk ülkeleri arasındaki ticareti artırmayı amaçlayan proje kapsamında tüm ulaşım modları geliştirilecek. 150 milyonluk nüfusu kapsayan Türkiye, Kazakistan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki ticaret köklü bağlara rağmen 12 milyar dolar seviyesinde.

DEMİRYOLU CANLANSIN
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı'nda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Amacımız taşımaların kotalarla sınırlandırılmadığı, malların serbestçe taşındığı, maliyetlerin makul seviyelere indirildiği, gümrük işlemlerinin basitleştirildiği ortak bir lojistik altyapısı tesis etmek. Sadece kara yolunda değil, demir yolunda da işbirliğimizi güçlendirebileceğimiz alanlar mevcut. Ülkemizin Türk Cumhuriyetlerindeki yatırımlarının toplam piyasa değeri 7.7 milyar dolara ulaştı. Türk Cumhuriyetleri'nin ülkemizdeki yatırımları ise 8 milyar dolardır" dedi. 6 Türk devleti olarak 1 trilyon doları aşan milli gelire sahip olunduğunun altını çizen Bakan Muş, "Türk Cumhuriyetleri'nin ülkemiz dış ticaretinden aldıkları pay yüzde 0.7'den 3.3'e ulaştı. Türk firmalarının bölgedeki yatırımları 17.6 milyar dolar. Bugün anlaşmalarımızda tercihli ticaret, lojistik ve yeşil dönüşüm ön plana çıktı" diye konuştu.

ORTAK FİKİR BİRLİĞİ
ÖZBEKISTAN: Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, "Asya Pasifik ve Avrupa arasında multi-modal taşımacılık için atılacak adımları belirledik" dedi.
KAZAKISTAN: Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Asset Irgaliyev, "Ulaştırmaya çok önem veriyoruz. Çok yakında çok önemli haberler alacaksınız" dedi.
KIRGIZISTAN: Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, "Özel ekonomi şartları oluşturmalıyız" diye konuştu.
AZERBAYCAN: Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da konferansın faydasına dikkat çekti.

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