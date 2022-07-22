Türk ürünleri için uzak ülkelerde market rafları kiralanacak

İHRACAT MENZİLİ 4 BİN 744 KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKARILDI

Söz konusu strateji belgesi ve eylem planından yaptığı derlemeye göre, strateji hazırlanırken, ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilinin dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılmasına odaklanıldı.

Bu kapsamda, ticaretin geliştirilmesine yönelik 18 hedef ülke belirlenirken, bu ülkeler, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili, Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam, Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan ise Avustralya oldu.

Stratejiyle ihraç ürünleri, hizmet ihracatının dünyanın en uzak noktalarına ulaştırılması ve Türkiye markasının bilinirliğinin arttırılması da amaçlanıyor.

Stratejiye göre, bu ülkelere yönelik yazılı ve görsel medyada reklam faaliyetleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılarak destekler artırılacak. Ülkelerin tüketim kanallarında, AVM'ler ve zincir mağazalar özel olarak hedeflenecek.