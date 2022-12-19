Türk ve Suudi iş dünyası temsilcileri ticarette yeni dönem için İstanbul’da buluşacak

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman arasında Haziran ayında Ankara'da gerçekleşen görüşmeden çıkan yeni dönem vurgusu sonrasında, Türkiye ile Suudi Arabistan iş dünyaları arasında da ticari iş birliğini artırma kararlılığı tüm hızıyla sürüyor. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Suudi Arabistan'ın Yatırım ve Maliye Bakanları ile gerçekleştirdiği temaslar ve Ankara'daki Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantılarının ardından, Türk ve Suudi iş dünyaları bu kez İstanbul'da daha fazla ticaret için bir araya gelecek.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu, ikili ticarette yeni iş birliği fırsatlarının ele alınacağı sunumlar, sektör bazlı paneller ve ikili iş görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

Forum kapsamında; "Suudi Yatırımcılar için Türkiye'deki Yatırım Fırsatları" ile "Suudi 2030 Vizyonunun ve Suudi Arabistan'daki Dev Projelerin Tanıtımı" başlıklı resmi sunumların yanı sıra "Enerji Dönüşümünün Geleceğini Keşfetmek", "Dönüşüm Endüstrileri: Bölgesel Fırsatlardan Yararlanma", "Mükemmel Uyum: İnşaat ve Gayrimenkulün Geleceği" ve "Tarım ve Gıda Sektörlerinde İnovasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğe Ulaşmak" konulu 4 panel düzenlenecek.