Türk zırhlıları her koşulda göreve hazır

Türkiye'nin askeri kara aracı üreticilerinden Nurol Makina; Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz II, Ejder Kunter ve Ejder TOMA gibi bir dizi araçla başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve dışındaki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Türk zırhlılarının tercih edilmesinde fiyat ve performanslarının yanında verilen ürün destek hizmeti de etkili oluyor.

Nurol Makina Ürün Destek Müdürü Özgür Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak ürettikleri 1000'den fazla taktik tekerlekli zırhlı aracın 4 kıta ve 10'larca ülkede görev yaptığını söyledi. Bayar, "Ürün Destek" birimi olarak müşteriye sunulan bu araçların her koşulda faal tutulmasını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.