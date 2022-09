Turkcell, Atlas.Space iş ortaklığı ile hayata geçirdiği 'Metaverse' projesi ile çalışanlarına "metaverse" dünyasının kapıları açtı

Turkcell T.Life ile entegre gerçekleştirdiği lansmanında, gençlerin gelecekteki çalışma ortamlarını deneyimlemelerine katkıda bulunmak amacıyla Dünyada ve Türkiye'de VR gözlüklerle en yüksek sayıda bir araya gelinen 'metaverse' buluşma etkinliğini düzenledi.

Atlas.Space, Metaverse as a Service(MaaS) yaklaşımı kapsamında markalara tamamen kendi ekileri tarafından geliştirilen teknoloji ile bu yeni dünyanın altyapısını sunarken, tasarım ekipleri ile görselleştirme, deneyim ekipleri ile bu dünyaların deneyimlerinin tasarlanması, veri bilimi ekipleri ile Web2 den Web3'e geçişkenlik sağlayan, markaların verileri ile beklenebilen, hatta ölçümleyebildiğimiz dünyalar ve birçok hizmeti tek bir kalemde sunuyor.

Atlas.Space MaaS yaklaşımı kapsamda, metaverse dünyası, toplantı ve etkinlik alanları, 'metaverse' dünyasına uygun olarak, gerçek ve gerçeküstü alanların karışımı olacak şekilde tasarlanarak kurum içi 'metaverse' etkinliğinde katılımcılara VR gözlüklerle olabildiğince gerçek bir 'metaverse' deneyimi yaşayabilmesi sağlandı. Ayrıca proje kapsamında GNÇYTNK programıyla bu yıl Turkcell'e katılan gençler de yer aldı.

'Yarının teknolojisini yönetebilecek yetkinliklere sahip olunmalı'

Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, Turkcell olarak her yıl yüze yakın genç yeteneği kadrolarına kattıklarını belirtti. Esmen, 'Bu arkadaşlarımızın yeni dünyalarla ve yeni teknolojilerle tanışması için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Burada işveren mottomuz 'Yarını Değiştir' ile yakın geleceği şekillendirmek için bugünden ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarını değiştirmek için de yarının teknolojisine hakim olmak gerekiyor. Bu teknolojiyi yönetebilecek, yönlendirip yaratıcılık özelliklerini kullanabilecek yetkinliklere sahip olunmalı. Turkcell olarak esasen gençlerimiz için temel amacımız, yarının teknolojisine yönelik yetkinliklerin neler olduğunu onlara göstermek ve gençlerimize bu alanlara yönelik hazırlanmaları için fırsat sağlamak.' ifadelerini kullandı.

'Metaverse'nin çok daha etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz'

Esmen, etkinlikte her departmandan çalışanın olduğunu belirterek, 'Her departmanda ve her uzmanlık alanında 'metaverse'nin çok daha etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz. Finans, insan kaynakları, yazılım ve siber güvenlik başta olmak üzere bütün alanlardaki arkadaşlarımızı etkinliğe alarak 'metaverse' deneyimini onlara yaşattık. Yeni teknolojilerin yetkinliklerinin kazanımı ve geliştirilmesi için neler yapılabileceğine bakmalarını sağladık.' açıklamasında bulundu.

Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörü Hüseyin Çakmak ise Web3 ve 'metaverse'nin geçmişten bugüne gelişimi ve geleceğe yönelik potansiyelinden bahsetti. Turkcell İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Seray Kerimak da 'metaverse'nin iş yapış biçimlerine etkilerini ve bu etkinlerin insan kaynaklarına yönelik gelişim ve etki alanlarını katılımcılarla paylaştı.

Fiziksel ve Dijital Mimariden Deneyimsel Mimariye Dönüşüm

Atlas Space CEO'su Burçin Gürbüz, Atlas.Space deneyimsel mimari yaklaşımı ile markalara Atlas Space Metaverse alanlarında yer almanın ötesinde, varsa diğer Metaverse dünyalarında sahip olduğu alanlara Atlas.Space alanlarından geçiş sağlaması ve hatta o alanlardaki deneyimlerin kurgulanmasının kendilerinin farklılaştırdığını belirtti.

"Tamamen kendi dünyası, arsası, deneyimi, iletişimi, medya ve veri entegrasyonlarını tek bir servis ve deneyim olarak sunmaktayız.

Tüm bunların ışığında, biz Atlas Space'de kendimize 'Deneyim Mimarları', sunduğumuz hizmete ise 'Deneyim Mimarisi' diyoruz."

Atlas.Space MaaS ile entegre çözümler ile Metaverse'ün tüm katmanlarını kapsıyoruz.

Atlas Space COO'su Pınar Öncü, Atlas.Space olarak Metaverse alanında hizmet veren diğer teknoloji ve deneyimlerinde kendileri için önemli olduğunu ve bu kapsamda Atlas.Space iş ortakları eko sistemini hayata geçirip, tüm katmanları MaaS kapsamında entegre ettiklerini paylaştı.

"Bizler için önemli konulardan biri de oluşturduğumuz Deneyimsel Metaverse Mimarisi yaklaşımımızın geçişkenliği, farklılaşması, bizler buna 'Metaverse Deneyimsel Geçişkenlik' adını verdik. Bu kapsamda örnek olarak Ready Player Me ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon ile dünyalarımızdaki Avatar'ların kullanıcıya özel ve tüm Metaverse deneyim alanlarında kullanılabilen, kullanıcının kişiselleştirebileceği Avatar'lar olmasını sağladık. Başka bir örnek vermem gerekirse iş ortaklarımızdan Agora.io ile Atlas.Space dünyasındaki ses ve görüntü iletişimler kapsamında gerçek zamanlı etkileşimi Metaverse dünyasının her alanında, 'bir insan, küresel erişim' yaklaşımı ile sunabiliyoruz."