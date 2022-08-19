Turkcell Barikat’ın % 20 hissesini aldı

Siber güvenlik alanında çözümler üreten Barikat ile Turkcell arasında yürütülen stratejik yatırım görüşmeleri sonuçlandı. Bu kapsamda, Turkcell, kurumsal girişim sermayesi fonu "Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" üzerinden Barikat'ın yüzde 20 hissesini, sermaye artırımı yönetimi ile aldı. İki marka bu yeni ortaklıkla küresel siber güvenlik pazarını hedef olarak belirledi.Barikat Siber Güvenlik Şirketler Grubu CEO'su Murat Hüseyin Candan, bu ortaklıkla "Türkiye Siber Güvenlik Ekosisteminin" güçlenmesini ve sektör ihracatının artırılmasını hedeflediklerini söyledi.