Turkcell ile Aspilsan’dan batarya işbirliği

Turkcell,yerli Li-iyon batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, 2022-2025 yılları arasında Turkcell'in şebeke altyapısında ASPİLSAN Enerji tarafından milli teknolojiyle yerli olarak üretilen lityum bataryalar kullanılacak. Anlaşmayla 3.5 yıl, yaklaşık 20 bin adet 48V 100 Ah Li-iyon batarya, ASPİLSAN'ın Kayseri'deki tesislerinde üretilecek. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yerli Li-iyon bataryaları altyapımızda kullanarak ülke ekonomisine katma değer sağlayacağız" dedi.