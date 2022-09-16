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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Turkcell Türkiye’yi 1000 Mbps hız ile donatıyor

Turkcell Türkiye’yi 1000 Mbps hız ile donatıyor
Edirne'den Diyarbakır'a Gaziantep'ten Kocaeli'ne kadar 28 ili fiberle donatan Turkcell, gerçek fiber kullanan müşteri sayısında iki milyonu aştı. Turkcell, yatırımlarına hız kesmeden devam ederek 55 bin kilometre fiberi beş milyon haneye taşıdı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm zorluklara rağmen iki milyon müşteriyi aştıklarını belirterek, "Kutlamayı tüm Türkiye'deki fiber müşterilerimizle yapıyoruz. Kayıtsız şartsız bu hafta sonu boyuncu tüm evlere 1000 Mbps hız hediye ediyoruz" dedi. Temmuz ayı itibarıyla fiberde en yüksek hızları erişilebilir kılan bir kampanya düzenlediklerini hatırlatan Erkan, "Böylece Turkcell fiberi yeni tercih eden bireysel müşterilerimizin yüzde 40'ı 100 Mbps ve üzeri hızları seçerek gerçek fiber ile tanışmış oldu" diye konuştu.
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Turkcell Türkiye’yi 1000 Mbps hız ile donatıyor
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