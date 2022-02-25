Turkcell’de yönetim değişikliğine gerek yok

TURKCELL'DE Türkiye Varlık Fonu
, ortaklardan Rus milyarder Mikhail Fridman
'ın yatırım aracı LetterOne'a ait IMTIS Holdings'in yönetim kurulu değişikliği isteğine ret yanıtı verdi. Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan TVF Bilgi Teknolojileri'nden yapılan açıklamada, operasyonel ve finansal performans açısından Turkcell'in Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidilmesini gerektirecek herhangi bir gerekçe olmadığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı bir yıldan kısa bir süre önce yapılan, IMTIS temsilcileri ve diğer hissedarların ve temsilcilerinin de katıldığı, Turkcell Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, IMTIS temsilcisinin de olumlu oyunu alarak üç yıl süre için seçilmiştir. Toplantıda seçilen bağımsız üyelerin değiştirilmesini gerektiren ve Turkcell'in bağlı olduğu mevzuat uyarınca söz konusu kişilerin bağımsızlık kriterlerini yitirdiği ya da korumaya devam etmediğine dair herhangi bir bilgi, belge veya kanıt an itibariyle ortaya konulmamıştır. Operasyonel ve finansal performans açısından Turkcell'in Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidilmesini gerektirecek herhangi bir gerekçe oluştuğu düşünülmemektedir."