Turkcell’den 1.250 metre yükseklikte 5G denemesi

RİZE'NİN Kaçkar Dağları, dünyanın en büyük ultra maratonu UTMB'ye ev sahipliği yaptı. 55 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katıldığ ıdev organizasyonda Turkcell, ülkemizde 1.250 metre yükseklikte yapılan ilk 5G saha testini başarıyla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı OsmanA şkın Bak ile birlikte koşuya katılan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Turkcell olarak bu büyük organizasyonun dijital kalbi olduk. Bugüne kadar karadan karaya, karadan denize ve nesneler arası iletşiimde imza attığımız ilklere bir yenisini daha ekledik. Kaçkar'ın1 .250 metre yükseklikteki zorlu dağ yamaçlarında, en yüksek rakımdaki 5G saha testini başarıyla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.