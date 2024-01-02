Turkcell’den depremzedelere 3.5 milyar TL

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Turkcell'in 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği bağışın ödemelerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece 3.5 milyar TL bağışın tamamı AFAD hesabına aktarıldı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katılmış ve 3.5 milyar TL'lik bağış yapacağını duyurmuştu. Kazancı dün bağış ödemesini yaptıklarını duyurarak, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3.5 milyar TL bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk" diye konuştu.