Turkcell’den siber güvenlikçi kadın hamlesi

TURKCELL
, Geleceği
Yazan Kadınlar projesi kapsamında 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'nı hayata geçiriyor. Türkiye
'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik programa siber güvenlik konusuna ilgi duyan tüm kadınlar 31 Mart tarihine kadar, Geleceği Yazanlar Platformu üzerinden başvurabilecek. Her adayın yazar olarak yer alacağı rehber niteliğinde siber güvenlik cep kitabı da oluşturulacak. Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen
, "Kadınların yetkinliklerini keşfedebilmeleri ve kariyerlerini oluşturmalarına katkıda bulunmayı amaçlayarak hem bu alanda istihdamı artırmak hem de Türkiye'nin sanal sınırlarının korunması adına daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Pojemiz, bir yandan tüm iş süreçlerimizin odağına aldığımız sürdürülebilirlik prensiplerimizi desteklerken, diğer yandan kadınların siber güvenlik ekosistemine kazandırılmasına da önemli ölçüde katkı sunacak" dedi. Programa katılım için yaş sınırı bulunmuyor.