Türkgözü Gümrük Kapısı’nda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkgözü Gümrük Kapısı'na gelen bir araç risk analizi kapsamında yakın takibe alındı. Şüphelenilen araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucu aracın bazı bölgelerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve fiziki arama başlatıldı.

Ekiplerce arama hangarına alınan aracın kapılarının iç kısmındaki boşluklarda ve bagaj döşemelerinin içine gizlenmiş 3 bin nikotin keseciği, 100 elektronik sigara ve 100 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili Posof Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ağızdan alınarak kullanılan nikotin kesecikleri tükürük yoluyla hızlıca emilip beyni çok çabuk uyardığı için kullananlarda nikotin bağımlılığını artırabileceği ihtimali uzmanlar tarafından ifade ediliyor.