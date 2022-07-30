Turkish Cargo, hedefine adım adım ilerliyor

Dünyada her 5 hava kargodan birini taşıyan Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, haziran ayındaki performansı ile dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında 4. sırada yer aldı. Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın (WACD) yayınladığı haziran ayı verilerine göre hava kargo pazarı yüzde 6.9 oranında daralma gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı ise yüzde 4.8 olarak gerçekleşti. Sonuçları değerlendiren THY Başkanı Ahmet Bolat "2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22-28 Temmuz haftasına ait hava trafik verilerini açıkladı. Buna göre en fazla uçak seferinin yapılan 10 havalimanı arasında Türkiye'den iki havalimanı yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı, salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5 daha fazla uçak trafiği ve günlük bin 327 uçuşla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu. İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 280 uçuş ile Paris, bin 215 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya Havalimanı ise salgın öncesi rakamlarına ulaşarak günlük ortalama 942 sefer ile sekizinci sırada yer aldı.