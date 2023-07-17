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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Turkish Cargo küresel ligde ilk 3’e yükseldi

Turkish Cargo küresel ligde ilk 3’e yükseldi
Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, mayıs ayında dünyanın önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sırada yer aldı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayınladığı aylık veriler göz önüne alındığında, geçen yılın aynı döneminde beşinci sırada yer alan Turkish Cargo, Mayıs 2023'te Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak ilk üç hava kargo taşıyıcısından biri oldu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu başarıları, gelecek hedeflerimizin bir taahhüdü olarak görüyoruz ve hava kargo sektörüne değer katmak için daha sıkı çalışıyoruz" dedi.
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Turkish Cargo küresel ligde ilk 3’e yükseldi
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