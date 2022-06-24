Turkish Cargo’dan 3 yeni hizmet

Hızla gelişen lojistik ekosisteminin merkezinde yer alan hava kargo taşıyıcısı olarak bütün organizasyonlarını sektörün gerekliliklerine göre dizayn ettiklerini ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Bu doğrultuda geliştirdiğimiz farklı hız kategorilerindeki 3 yeni hizmetimizi tüm dünyadaki iş ortaklarımızın deneyimize sunuyoruz. Bu yeni hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz Turkish Cargo'nun geniş uçuş ağındaki küresel pazarlara çok daha kolay ulaşabilecekler" dedi.

MALİYET AVANTAJI HIZLI TESLİMAT

Genel kargo gönderileri için geliştirilen TK SMART, maliyet avantajıyla tasarruf imkanı sağlıyor. Rutin taşımalarda en çok tercih edilen bu hizmet ile gönderiler, ağırlık ve boyut sınırı olmadan taşınıyor.

Kısa seyahat süresi gerektiren önemli gönderiler ise TK PREMIUM ile kısa opsiyon süresi, minimum bağlantı ve hızlı teslimat garantisiyle kabul ediliyor. TK PREMIUM kapsamında işleme alınan gönderilerin taşıması hiç vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriliyor.Yüksek önceliğe ihtiyaç duyan acentelere özel geliştirilen bu hizmet aynı zamanda; kapalı kargo uçuşlarında 300 kilograma kadar kapasite garantisi ve operasyonel süreçlerde yüksek öncelik sunuyor.

ACİL GÖNDERİLERE EN HIZLI ÇÖZÜM

Acil olan son dakika gönderileri için sektördeki en hızlı çözümü sunan TK URGENT ise kapasite garantisi, en iyi opsiyon süresi, minimum bağlantı ve mümkün olan en kısa seyahat süresi ile gönderim yapma imkânı sağlıyor. TK URGENT hizmetiyle gönderiler; FAB (Flown as booked) olarak ve belirli şartlar ve koşullar altında yüzde 100 ücret iade garantisiyle taşınıyor. Bu hizmete özel olarak geliştirilen 'Urgent Team' ise 7/24 ulaşılabilir olmakla birlikte rezervasyondan satış sonrasına kadar süreç takip özelliği sunuyor.