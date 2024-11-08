Türkiye, 1 trilyon dolarlık ekonomik eşiği aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2024'ün ilk yarısında 1.2 trilyon dolarlık GSYİH'ye ulaştığını belirterek, IMF verilerine göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi arasında yer aldığını ifade etti. Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Bolat, 2002'de yalnızca 36.1 milyar dolar olan ihracatın, son 22 yılda büyük bir artış gösterdiğini vurguladı. Bolat, 2028 yılına kadar hizmet ticaretinde yüzde 2'lik bir paya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin yatırım çekme konusundaki başarısına da değinen Bolat, ülkenin 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yaptığını ve bu şirketlerin toplam yatırım miktarının 269.2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye'nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payını yüzde 1.5'e çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Bolat, Türk müteahhitlik şirketlerinin dünya çapında 522.2 milyar dolar değerinde 12.317 proje üstlendiğini ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine de değinen Bolat, 2023 sonu itibarıyla toplam ticaret hacminin 31.5 milyar dolara ulaştığını aktardı.