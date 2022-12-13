Türkiye 1 yılda Fransa’yı katladı! Mesleki eğitimde dikkat çeken başarı





3.5 MİLYAR KİTAP

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için tüm kademelerde ders kitaplarının yirmi yıldan beri ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Özer, bu sürede yaklaşık 3.5 milyar ders kitabı verildiğini, 153 milyon ücretsiz ders kitabına ilave olarak 160 milyon yardımcı kaynağın da öğrencilere ulaştırıldığını söyledi.