Türkiye 10 ülkede arazi kiralayacak

GIDAenflasyonunun dizginlemek için bir hamle de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere 10 ülkede tarım arazisi kiralayıp üretim yapılması için görüşmelerini sürdürüyor. Öncelik et, süt ve ekmek fiyatlarını düşürmek için yem bitkileri ve buğdayda olacak. Sudan ile başlayan yurtdışında arazi kiralama yönteminin artan yem ve tarım ürünleri fiyatları, bunun vatandaşa yansıması nedeniyle genişletilmesi kararı alındı. Bu kapsamda Latin Amerika, Afrika'da 10 civarında ülke ile arazi kiralanması için temasa geçildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve önümüzdeki dönemde arazilerin kiralanıp üretime geçileceği bildirildi.TİGEM öncülüğünde yürütülecek projede kiralanan araziler Türk girişimcilerin yatırımına açılacak. Özel sektör üretim yapıp Türkiye'ye getirecek. Kiralanan tarım arazilerinde öncelikli olarak yem bitkileri ve buğday üretilmesi planlanıyor. Böylece üreticiye ucuz yem sağlanıp et, süt fiyatlarının aşağı çekilmesi hedefleniyor. İkinci ürün grubu ise ayçiçeği, pamuk, mısır olacak. Geçen hafta Türkiye'ye gelen Venezüela heyetinin temaslarından sonra Bakan Kirişci, "Bu ülkede buğday üretimi için 400 bin hektar arazi teklif ettiler. Bizim arazilerimizin yüzde 20'sine denk gelen bir alan" açıklaması yapmıştı.