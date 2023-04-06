Türkiye 2020-2021 yılı göç istatistikleri açıklandı

2020 TÜRKİYE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ

Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 49,7 azalarak 340 bin 845 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 53,6'sını erkekler, yüzde 46,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 349'unu Türk vatandaşları, 242 bin 496'sını ise yabancı uyrukluların oluşturduğu belirlendi.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 420 bin 463 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,9'unu erkekler, yüzde 44,1'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 77 bin 810'u Türk vatandaşı, 342 bin 653'ü yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye 2020'de göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 34,1 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. Bu ili yüzde 8,3 ile Ankara ve Antalya, yüzde 3,2 ile Bursa ve yüzde 2,8 ile İzmir takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 47,6 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. Bu ili yüzde 9,5 ile Ankara, yüzde 6,6 ile Antalya, yüzde 2,8 ile İzmir ve yüzde 2,7 ile Gümüşhane takip etti.

Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 11,9 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkeyi yüzde 9,4 ile Afganistan, yüzde 7,4 ile Türkmenistan, yüzde 6,3 ile Rusya ve yüzde 6 ile Suriye vatandaşları izledi.

Ülkeden göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 16,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 11,6 ile Türkmenistan, yüzde 8,9 ile İran, yüzde 6,5 ile Azerbaycan ve yüzde 5,4 ile Suriye vatandaşları takip etti.

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Bunların yüzde 51,9'unu erkek, yüzde 48,1'ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 124 bin 269'u Türk vatandaşı, 615 bin 95'i yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021'de 2020'ye göre yüzde 31,6'lık azalışla 287 bin 651 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55,7'si erkek, yüzde 44,3'ü kadın olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 184 bin 38'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.