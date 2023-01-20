Türkiye 2023’te e-ticaret ve e-ihracatta hedef büyüttü

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, kentte katıldığı bir programın ardından AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin büyüdüğünü belirtti.

Türkiye'nin 2022 yılını büyüyerek kapattığını anlatan Çevikoğlu, istedikleri hedefler ve dünyada gelinebilecek nokta bakımından önlerindeki fırsatı değerlendirerek daha fazla büyümeyi öngördüklerini dile getirdi.

Çevikoğlu, e-ticaret ile beraber sınır ötesi e-ihracatın da büyük bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, "2023 yılında e-ticaret ve e-ihracat ile alakalı yeni destekler, yeni programlar, yeni kanunlar ve yönetmelikler devreye girdi. Bunların da yardımıyla dünyada Türk ürünlerinin daha çok satılacağı bir seneye girdik. 2023 e-ticarette 'Türkiye yılı' olacak, e-ihracatta Türk ürünlerinin dünyada 100'ün üzerindeki ülkede satışını göreceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE E-TİCARET EKOSİSTEMİ OLUŞTU"

Çevikoğlu, 11. yaşını kutlamaya hazırlanan PttAVM.com'un Türkiye'nin e-ticaret ve e-ihracatına katkı sunmaya devam ettiğini dile getirdi.

"GELSİNLER BERABER DÜNYAYA SATIŞ YAPALIM"

Türkiye'de ödeme sistemleri, altyapısı ve yurt dışı gönderi seçenekleriyle e-ticaret sisteminin oturduğuna işaret ederek, "PttAVM'nin üzerinde e-ihracatla ilgili PTT'nin devlet şapkası var. Bununla ilgili köprüler kurmaya başladık. Amerika'ya, Avrupa'ya, Çin'e, PttAVM'deki satıcıları yurt dışına açıyoruz. 2022 yılı içerisinde 98 ülkede PttAVM aracılığıyla kapıya teslimat yaptık. 2023'te bunu daha da artıracağız. Biz köprüleri kuruyoruz. KOBİ'lerimizi de davet ediyoruz, gelsinler beraber dünyaya satış yapalım." değerlendirmesinde bulundu.