Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Giriş Tarihi: 22.3.2024 14:50 Son Güncelleme: 22.3.2024 15:22

Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'ye turist ilgisi her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Tarihi kültürü ve doğal zenginlikleri ile dünya ülkelerinin her zaman ziyarette ilk sıralarında yer alan Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde yabancı ziyaret sayısında yüzde 12'lik artışın sağlandığı kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA