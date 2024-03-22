Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'ye turist ilgisi her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Tarihi kültürü ve doğal zenginlikleri ile dünya ülkelerinin her zaman ziyarette ilk sıralarında yer alan Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde yabancı ziyaret sayısında yüzde 12'lik artışın sağlandığı kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu.