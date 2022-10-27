Türkiye, 9 ayda 40 milyondan fazla turist ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yabancı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 97,96 arttı ve 34 milyon 810 bin 273 oldu. 9 aylık verilere göre ise Türkiye'yi ziyaret eden 5 milyon 436 bin 626 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı eylül ayı itibarıyla 40 milyonun üzerine çıkmış oldu. Türkiye, yılın 3'üncü çeyreğinde 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar turizm geliri elde etti. Elde edilen gelir rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artış gösterdi. Türkiye'nin 9 ayda elde ettiği turizm geliri de toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolara ulaştı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk 9 ayda, 4 milyon 527 bin 853 kişi ile Almanya 1'inci, 3 milyon 864 bin 898 kişi ile Rusya Federasyonu 2'nci, 2 milyon 817 bin 271 kişi ile Birleşik Krallık 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye 2022 yılının eylül ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artışla 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçi ağırladı. Eylül ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 860 bin 741 kişi ile Rusya Federasyonu 1'inci, 677 bin 37 kişi ile Almanya 2'nci, 456 bin 867 kişi ile Birleşik Krallık 3'üncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti. (DHA)