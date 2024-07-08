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Giriş Tarihi: 8.7.2024

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Toplantıları başlıyor

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Toplantıları başlıyor
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlığında Brüksel'de yapılacak. Toplantıda, Ekim 2023'te gerçekleştirilen Ticaret Çalışma Grubu toplantısında belirlenen yol haritası çerçevesinde ikili ticari sorunlar ile yeşil ve dijital gündem dahil işbirliği alanlarında sağlanan ilerlemenin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-AB ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik görüşmelerin de yapılması planlanıyor. Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunun kurulması Kasım 2023'te Türkiye-AB Siyasi, Ticari ve Ekonomik İlişkilerinin Mevcut Durumu Üzerine Ortak Bildiri'de tavsiyeler arasında yer almış, bu mekanizmanın ilk toplantısının 8 Temmuz 2024'te yapılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu diyalog, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine yönelik kritik adımların atılmasına ilişkin pozitif çalışmaların da devamını sağlayacak.
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Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Toplantıları başlıyor
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