Türkiye Avrupa için önemli bir ortak

Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi (ATLAS) Projesi kapanış töreninde konuşan Ulaştüqırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ulaştırma mevzuatını bütün yönleriyle kapsayan ilk çalışma olması nedeniyle özel öneme sahip olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Raporu'nda da büyük bir önem atfedilen projemizin, mevzuat uyumu anlamında tüm sektörlerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Türkiye ile Avrupa arasında ulaştırma alanında birlikte yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Türkiye ayrıca Avrupa için önemli bir ticari ortaktır. Gümrük Birliği'nin ihdas edilmesiyle Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacmi 2023'te 210.3 milyar dolaa çıktı. Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin derinliği ve işbirliklerinin önemi gün gibi ortadır" ifadelerini kullandı. 2053 vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika arasında artan uluslararası yük taşımacılığından mümkün olan en yüksek payı alması için çalıştıkları da aktaran Uraloğlu, "2002'den bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik" dedi.