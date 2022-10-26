Türkiye Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) tarafından açıklanan rapora göre, Otomotiv pazarı 2022 yılı Eylül ayında %6,2 arttı ve 1.229.376 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1.157.868 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Eylül ayında 2021 Eylül ayına göre %7,9 arttı ve toplam 1.049.926 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında Avrupa otomobil pazarı 972.843 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayında %6,5 azalış gösterdi ve 145.792 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında 155.849 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde %11 azaldı ve 9.753.764 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 10.960.199 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Ocak-Eylül döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre %9,7 azaldı ve toplam 8.271.115 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 9.162.177 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde %20,9 azaldı ve 1.198.539 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 1.515.912 adet satış gerçekleşmişti.