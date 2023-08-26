Türkiye Avrupa’nın batarya üssü oluyor

Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyada ilk özel sektör yatırımı olan Pomega, Enerji Depolama Teknolojileri Lityum Demir Fosfat Pil Hücresi Fabrikası Ankara Polatlı'da açılıyor. Resmi açılışı 29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sanayi Bakanı Fatih Kacır'ın katılımıyla yapılacak 100 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikanın kamuoyuna tanıtılması için öncesinde bir basın toplantısı ve fabrika gezisi düzenlendi. Toplantıda Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, 600 kişinin istihdam edildiği tesisi 272 milyon dolar yatırımla hayata geçireceklerini ve yıllık 3 gigavat batarya üretimi kapasitesine sahip olacaklarını kaydetti. Aslanhan, depolama yatırımları ile artık güneş ve rüzgâr gibi yenilebilir enerji kaynaklarının depolanabileceğini belirterek, "Güneş ve rüzgârın en verimli anında bataryalar devreye alınarak depolama yapılacak, güneş ve rüzgâr yokken de kesintisiz enerji verilebilecek" dedi.Kamyon, otobüs, iş makinesi gibi birçok mobilite uygulamalarında da bataryalarının kullanılabileceğini anlatan Aslanhan, bölgenin yurtiçi ve yurtdışı batarya ihtiyaçlarını karşılamada merkez olması için çalışmalarını artıracaklarını söyledi. Aslanhan, tesiste ilk etapta en düşük hücreli, 2 kilogramlık ağırlığa sahip olan 100 amperlik bataryadan 2 milyon adet üretmeyi planladıklarını, ardından ise 150 ve 300 amperlik bataryalar üreteceklerini kaydetti.Fabrikanın dünya batarya ihtiyacının binde 3'ünü karşılayacak bir kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Aslanhan, "Pomega Almanya'dan Çin'e kadar olan tek fabrika. Dünyada bu alandaki 10 büyük fabrikanın 6'sı Çin'de, 3'ü Güney Kore'de biri ise Japonya'da. Bu fabrikayla biz Türkiye'de önemli bir oyuncu olmak istiyoruz" dedi. Aslanhan 272 milyon dolarla kurdukları tesisin yanı sıra önümüzdeki yıl batarya madeni kimyasalları için de 80 milyon dolar yatırımla bir tesis kuracaklarını ve bataryada kullandıkları kimyasalları bu tesiste kendilerinin üreteceğini ifade etti. Aslanhan, batarya geri kazanım tesisi yatırımlarını da önümüzdeki 2 sene içerisinde başlayacaklarını anlattı.Türkiye'dekiüretimin bir benzerini ABD'de kurmak için de bu yılın şubat ayında ABD'de yatırıma başladıklarını anlatan Aslanhan, "Şu anda Türkiye, ABD'nin bir sıfır önünde. 270 milyon dolar yatırımla ABD'de de bir fabrika kuruyoruz. 2030 yılına kadar bu ülkeden 1 milyar dolar teşvik alacağız. Güney Carolina'da halen yapım aşamasında olan fabrika ABD enerji yönetimi ve sektörü tarafından da yakından takip ediliyor" dedi.ASLANHAN, önümüzdeki yıl fabrikada drone gibi hava araçları için de batarya üretmek için Ar-Ge çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.