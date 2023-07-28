Türkiye, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonuna katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kurulan ve dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan NATO İnovasyon Fonu'na katıldı.



NATO Madrid Zirvesi'nde Türkiye'nin de dahil olduğu 23 ülkenin finansal taahhütleri ve yoğun çalışmaları sonucunda kurulan NATO İnovasyon Fonu, Vilnius Zirvesi'nde kamuoyuna duyurulmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 24 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti adına NATO İnovasyon Fonu'na katıldı.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DERİN TEKNOLOJİ FONU



İttifakın 1 milyar vatandaşının güvenliğini korumaya hizmet edecek teknolojilere finansman sağlayacak 1 milyar euro büyüklüğündeki fon, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük derin teknoloji fonu olma özelliğini taşıyor. NATO İnovasyon Fonu, müttefiklerin inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesinde, derin teknolojiler alanındaki finansman ihtiyacının karşılanmasında, geliştirilen teknolojilerin kullanımına sunulmasında etkin rol oynayacak.



İnovasyon Fonu, NATO'nun güvenliğinde kritik öneme haiz yapay zeka, büyük veri, otonom sistemler, yeni malzemeler ve ileri imalat, kuantum gibi kritik teknolojileri geliştiren start-up'lara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak. Türkiye, fona finansman sağlayan 23 müttefik ülke içerisinde önemli bir yere sahip.



TÜRKİYE FONUN ALTINCI BÜYÜK ORTAĞI



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, NATO İnovasyon Fonu'na 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon euro finansman sağlayarak, 23 ülke içerisinde fonun altıncı büyük ortağı olacak. Bakanlık, fonun performans ve yatırımlarının izlenmesinden Türkiye'deki yatırım fırsatlarının fona sunulmasına kadar birçok alandan sorumlu olacak.



ÇIĞIR AÇICI TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE BELİRLEYİCİ



NATO İnovasyon Fonu, Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) ile birlikte NATO'nun teknolojik üstünlüğünün korunması ve sivil ve askeri amaçlarla kullanılabilecek çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesinde belirleyici olacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO İnovasyon Fonu'nun ülkenin derin teknoloji start-up'ları için büyük bir fırsat olduğunu, fonun sadece uzun dönemli yatırım desteği değil aynı zamanda NATO ve müttefik ülkelerin pazarlarına erişim imkanı sağlayacağını ifade etti.