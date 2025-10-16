Türkiye Avrupa’nın enerji güvenliğinde kritik rol üstlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin gelecek 30 yılda ciddi şekilde artması beklenen enerji talebini karşılamak için "Türk yolu" adlı kapsamlı, akılcı ve esnek politikalar izlediğini belirterek, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve doğal gaz dahil tedarikte kaynak çeşitliliğine yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi. Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen "Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarlar Dengesi" forumunda konuştu. Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapığını hatırlatan Bayraktar, "Aynı zamanda nükleer enerjiye de yatırım yapıyoruz. Rosatom ile birlikte Akkuyu'da dört nükleer reaktör inşa ediyoruz ve inşallah gelecek yıl ilk reaktörümüzü devreye alacağız. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. En az 12 büyük ölçekli konvansiyonel reaktör ve yaklaşık 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) inşa etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik rol üstlendiğini söyleyerek, "Özellikle Hazar Denizi'nden Avrupa'ya, hatta İtalya'ya kadar gaz taşıyan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi ve 2016'da İstanbul'da imzalanan TürkAkımı anlaşması, Avrupa enerji güvenliğinde önemli bir rol oynuyor" dedi.

İŞBİRLİĞİ NİŞANI VERİLDİ

Alparslan Bayraktar'a, Rusya'da "Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı" tevcih edildi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Bayraktar'a, "Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı" verildi.