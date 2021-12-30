Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar SABAH için yazdı: Ortak çabamız büyümeyi sürdürmek

Hükümetlerin güçlü destekleri toparlanma sağladı. Aşılamanın yaygınlaşması sayesinde açılma, tüm sektörlere ve özellikle ulaştırma ve turizme sektörlerine olumlu yansıdı. Genişleyici maliye ve para politikaları, üretim, yatırım, ihracat ve istihdama sağlanan özel teşvikler hem arzı hem de talebi hızlandırdı. Uluslararası ticaret canlandı, yüksek hızlı büyüme yeniden başladı.Yüksek oranda dışa açık olan ülkemiz küresel toparlanmadan olumlu etkilendi. Ekonominin esnek yapısı şoklara dayanıklılık gösterdi, zamanında ve doğru adımlar fırsatların değerlendirilmesini sağladı. Üretim kapasitesi korundu, yatırımlar hızlandı ve istihdam artırıldı. Güçlü üretim, yüksek hızda makine yatırımı ve stoklar sayesinde hem iç talep hem dış talep karşılandı. Dış talep artışının büyümeye olan katkısı arttı. Yıllık olarak, milli gelir büyümesi reel olarak yüzde 10 düzeyinde. Büyüme, sektörler ve talep bazında yaygın. Özellikle sanayi sektöründe yüksek hızda bir üretim ve yatırım artışı var. Dış talebin büyümeye olan katkısı yükseldi. İhracat ve turizm gelirleri sayesinde dış ticaret açığı azaldı, cari açık küçüldü. Merkez Bankası rezervlerinde artış oldu. Bütçe dengesi öngörülenden daha iyi bir performans içinde. Para politikası likidite sağladı, kredi artışını destekledi. Güçlü büyüme şirketlerin mali yapılarında önemli bir iyileşme sağladı. Bankacılık sektörü tarafında ekonomik faaliyete sağlanan güçlü finansman desteğinin de olumlu katkısıyla borçların ödenmesinde ve çevrilmesinde iyileşme olmuş, ödemeler sistemi sağlıklı olarak çalışmıştır. Şirketlerin yabancı para borçları azalmakta. TL krediler artmaya devam etti. Yabancı para krediler dolar bazında azaldı. Krediler içinde ticari kredilerin payı arttı. Ticari kredilerde en yüksek pay imalat sanayindedir ki bu çok olumlu bir durum.Kredi riski yönetilebilir ve makul bir düzeye geriledi. Bankalar, ihtiyatlı bir yaklaşımla, sorunlu krediler ve muhtemel riskler için yüksek oranda karşılık ayırdılar. Kamuya sağlanan krediler de dikkate alındığında ekonomik faaliyete kullandırılan finansmanın bilançoya oranı yüzde 75 düzeyinde bulunuyor. Mevduatın tamamı krediye döndü. Mevduat ana finansman kaynağı olmaya devam etti. TL tasarruf mevduatında güçlü bir artış olmasına rağmen toplam mevduattaki payı düştü.Tedarik zincirindeki bozulma, yeni varyantlar, uluslararası likiditenin daha yavaş artması gibi faktörler aşağı yönlü riskleri oluştursa da dünya ekonomisinde toparlanmanın sürmesini, uluslararası ekonomik ilişkilerin canlı kalmasını bekliyoruz. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre dünya ekonomisi büyümeye, ticaret artmaya devam edecek, enflasyon daha düşük bir oranda olacak. Küresel ekonomi yüzde 5, dünya ticaret hacmi yüzde 7 civarında büyüyecek.Ekonomimiz geniş üretim ve sektör zenginliği, iç piyasa ve dış pazar çeşitliliği ve finansal sektörün finansman desteği sayesinde güçlüklere direnebilmekte, gelişmelere hızlı bir uyum sağlayabilmekte. Hükümetimizin, TL tasarrufları desteklemeye, piyasalarda istikrarı sağlamaya ve öngörülebilirliği artırmaya yönelik uygulamalarını çok olumlu karşılıyoruz. Yeni dönemde, üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı desteklemeye devam eden yaklaşımlar karşılığını mutlaka bulacak. Ekonomik faaliyette 2021 yılında yakalanan ivmenin 2022 yılına olumlu yansımalarını şimdiden görüyoruz.Bundan sonra da bankacılık sektörü sağlam yapısı sayesinde öngörülen büyüme için gerekli finansmanı sağlayabilecek, ödeme sistemlerini sağlıklı olarak çalıştırabilecek likiditeye, sermayeye, kaynağa, tecrübeye, alt yapıya ve kararlılığa sahiptir. Ekonomimizin yarınlarının çok daha büyük ve güçlü olacağı hususundaki inancımızla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ortak çabamız, iklim ve çevre risklerini de dikkate alarak ve potansiyelimizi en verimli şekilde kullanarak büyümemizi sürdürmek, istihdamımızı artırmak ve refahımızı yükseltmek olacak.