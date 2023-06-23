Türkiye Bankalar Birliği’nden deprem bölgesi açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde 891 şubeden 709'unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM'nin 3 bin 767'sinin aktif olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır. 17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir."
|Toplam şube sayısı
|Yerinde hizmet veren şube sayısı
|Toplam ATM sayısı
|Faaliyet gösteren ATM sayısı
|Mobil şube sayısı
|Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı
|Adana
|218
|193
|963
|917
|7
|0
|Hatay
|114
|63
|437
|391
|17
|29
|Osmaniye
|35
|26
|177
|162
|3
|5
|Kahramanmaraş
|71
|44
|317
|290
|5
|20
|Gaziantep
|145
|125
|662
|626
|5
|8
|Kilis
|9
|9
|46
|40
|0
|0
|Malatya
|54
|40
|254
|241
|1
|8
|Adıyaman
|37
|23
|139
|132
|4
|11
|Diyarbakır
|91
|80
|401
|388
|2
|1
|Şanlıurfa
|75
|69
|386
|371
|3
|2
|Elazığ
|42
|37
|212
|209
|1
|2
|Toplam
|891
|709
|3.994
|3.767
|48
|86