COP ve Sonrası' adlı oturuma, İklim Değişikliği Konferansı COP 28 CEO'su Adnan Amin, video konferansla katılım sağlayarak, önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın küresel enerji dönüşümünde kritik bir kavşak noktasında olduğunun altını çizen Adnan Amin, "Bu dönüşüm öngörülmemiş bir hızla devam ediyor. 2011 yılından bugüne bu süreç 5 kat hızlandı" dedi. Geçen yıl dünyadaki toplam enerji kullanımının çok büyük bölümünün yenilenebilir kaynaklardan geldiğini belirten Amin, "Enerji üretimindeki yenilikler, batarya teknolojisindeki gelişmeler enerji ortamını değiştiriyor. Düşük karbon ekonomisine yatırımlar 1.77 trilyon dolara ulaştı" diye konuştu.Amin, şöyle devam etti: "Enerji üretiminde yaşanan değişimler jeopolitik ittifakları yeniden şekillendiriyor. Bol miktarda yenilenebilir enerji kaynakları olan ülkeler yeni güç odakları olarak yükseliyor. Bu gelişmeler hem fırsatlar hem tehlikeler ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu dönüşümdeki rolü hayati bir önem taşıyor. Türkiye kendisini bir ilerleme merkezi, bir yenilik merkezi olarak daha temiz bir enerji geleceğine doğru konumlandırabilir. Asya ve Avrupa arasında köprü olan Türkiye bölgesel lider olma potansiyeline sahip. Sayın Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar önceki konuşmasında Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini 2 kat artırmayı hedeflediklerini söyledi. Dayanışma ve işbirliği sayesinde, iklim değişikliğinin etkilerini azaltabiliriz."