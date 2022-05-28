Türkiye bu risk seviyesini hak etmiyor

GarantiBBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye'nin bu seviyedeki risk primini (CDS) hak etmediğini söyledi. Baştuğ, "Rusya ve Ukrayna savaşta ama onların CDS'leri bile bizden daha düşük. Doğru bir fiyatlama olmadığını düşünüyorum. Türkiye ekonomisi bu CDS seviyelerini hak etmiyor" dedi. Bankacılık sektöründe bilançoların güçlü olduğunu belirten Baştuğ, "Ancak tabi nereden baktığınızla alakalı. Enflasyon seviyesinin altında bir sermaye getirisi var. Yüzde 70 enflasyonun olduğu bir ortamda yüzde 40'lık sermaye getirileri sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.Garanti BBVA'nın WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile yürüttüğü Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı'nda konuşan Baştuğ, resmi verilere göre Türkiye'de her yıl ortalama 2-3 bin arası orman yangını çıkarken, 7-8 bin hektar yani yaklaşık 11 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yandığını da belirtti. Baştuğ, "WWF ile yaptığımız işbirliğinde 6 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık" dedi.