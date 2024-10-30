Türkiye büyüme sorunu yaşamıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme sorunu yaşamadığını belirtti. Bu yıl Riyad'da 8'incisi düzenlenen 'Future Investment Initiative' konferansında konuşan Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi.Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız" diye konuştu.Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğinin altını çizen Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 1.5 yıl içinde 100 milyar dolar arttığını dile getirdi. Uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğunu ve bunun Türkiye'nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu belirtti.