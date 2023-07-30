Türkiye, COST’ta en fazla katılım gösteren 3’üncü ülke oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ulusal kaynaklarla araştırmalarını sürdüren araştırmacıların Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ağ faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan COST'ta Türkiye, yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katıldı. Türkiye, 3 bin 84 çalışma grubu ile COST ağ faaliyetlerine 1113 bireysel katılımla bu alanda en başarılı 5'inci ülke oldu. 2022 yılında aktarılan bütçe bazında yaklaşık 1,5 milyon avro ile Türkiye, COST üyesi 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan 4'üncü ülke olmayı başardı. Kadın araştırmacıların istatistiğinde yüzde 55'lik bir katılım oranı ile cinsiyet dağılımı açısından yüzde 48 olan COST ortalamasının üzerine çıkıldı.



'ULUSLARARASI ARENADA PARLAMAYA DEVA EDECEĞİZ'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası alanda elde edilen başarıların önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında uluslararası arenada parlamaya devam edeceğiz. Türkiye, 267 aksiyona katılarak COST'ta en fazla katılım gösteren 3'üncü ülke oldu. Ülkemiz, genç araştırmacıların katılım verilerinde de çok başarılı bir performans sergiledi. Genç araştırmacıların programa katılım oranında Türkiye birinci sırada yer aldı. Bu başarılar, Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğinin göstergesi. Araştırma ve geliştirme ekosistemimizle dünya sahnesinde ön sıralarda olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, bilim ve teknolojide öncü olma hedefiyle COST ağlarındaki etkinliğini sürdürürken, 'Türkiye Yüzyılı'nda başarılarımızla iz bırakacağız" dedi.