Türkiye "dijital yüzyıla" yerli ve milli teknolojilerle giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda, "dijital yüzyıla" yerli ve milli çözümlerle gireceklerini ifade ederek, 2023'te yerli üretim çalışmalarını hızlandırdıkları 5G teknolojisinde gelecek yıl önemli bir yol katetmeyi hedeflediklerini, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı da uzaya fırlatmaya hazırlandıklarını bildirdi.Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefimiz doğrultusunda, dijital yüzyıla yerli ve milli çözümlerle adım atacağız" ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli üretim çalışmalarını hızlandırdıkları 5G teknolojisinde 2023'te önemli bir yol katetmeyi hedeflediklerini belirterek, "5G teknolojisiyle daha yüksek hızda daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet hizmeti kullanılmaya başlanacak" dedi.