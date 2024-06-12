Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye’de ve 79 ülkede kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonuyla ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri ve Filistin başta olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara kurban yardımlarını ulaştıracak. Bu sene TDV, Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe başta olmak üzere dünyanın 79 ülke 348 bölgesinde kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

Hayırseverlerin vekalet verdikleri kurbanlar, dini usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Organizasyonda Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV personeli, uluslararası öğrenciler ile TDV gönüllüleri yer alıyor.

Önceliğini Türkiye ve Filistin'e veren TDV, 7 Ekim'den beri soykırıma ve zulme uğrayan, canlarına ve mallarına kast edilen Filistinli mazlumlar için de imkanlarını seferber edecek. Mısır ve Ürdün'de kesimini gerçekleştireceği kurbanlıkları en hızlı şekilde ulaştırmayı hedefleyen TDV, kesimin ardından ulaştıramadığı etleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek ilk fırsatta Filistinlilere ulaştıracak.

Deneyimli kadro, üstlendiği sorumluk bilinci ve hizmet anlayışıyla 31 yıldır gerçekleştirilen kurban organizasyonunda vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilerek; hayırseverin emanetleri yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

2024 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında 4.750 TL, Filistin'de ise 9.250 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlar, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden, Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamasından kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlar, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini verebilir.

Bağış kanalları yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuruldu. TDV'nin 1003 şubesi aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban çalışmaları hakkında bilgi alınabilecek.