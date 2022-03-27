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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Türkiye dünya nükleer kulübünün üyesi olacak

Türkiye dünya nükleer kulübünün üyesi olacak
Mersin'de yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmalar sürüyor. Genel Müdür Yardımcısı Sergey Butckikh, santralin birinci güç ünitesinde montaj çalışmasına başladıklarını belirterek, "Birinci ünitenin türbin binası inşası sürüyor. İkincide basınç kabının kurulması için hazırlıktayız. Üçüncüde temeller tamamlandı. Dördüncüde ise temel çukur kazıları yapıldı. Santrali öngörülen takvim içerisinde devreye alacağız" dedi. Butckikh Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali devreye girdikten sonra dünya nükleer kulübünün bir üyesi olacağını söyledi.
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Türkiye dünya nükleer kulübünün üyesi olacak
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