Türkiye dünya nükleer kulübünün üyesi olacak

Mersin
'de yapılan Akkuyu Nükleer Santrali
'ndeki çalışmalar sürüyor. Genel Müdür Yardımcısı Sergey Butckikh, santralin birinci güç ünitesinde montaj çalışmasına başladıklarını belirterek, "Birinci ünitenin türbin binası inşası sürüyor. İkincide basınç kabının kurulması için hazırlıktayız. Üçüncüde temeller tamamlandı. Dördüncüde ise temel çukur kazıları yapıldı. Santrali öngörülen takvim içerisinde devreye alacağız" dedi. Butckikh Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali devreye girdikten sonra dünya nükleer kulübünün bir üyesi olacağını söyledi.