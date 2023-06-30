Türkiye dünyanın dördüncü ‘altın’ ülkesi

Türkiye dünya 'altın ülkeleri' sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. 572 ton merkez bankası altın rezervi ve 36.406 milyonluk toplam rezervi ile 5.85 puan alarak dördüncü oldu. Yerel para birimi bazında en büyük artış da Türkiye'de yaşandı. Altın değerinde en büyük artışı yüzde 142 ile Türkiye'de gerçekleşti. Altın konseyi ve merkez bankası verilerinden yapılan Forexsuggest araştırmasında liste başı olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), seçilen 17 ülke arasında 10 üzerinden 8.93 puan alarak dünyanın bir numaralı altın ülkesi oldu.ABD, 8.133 ton ile en yüksek merkez bankası altın rezervlerine ve ETF altın varlıklarına (1.668 ton) sahip.Almanya, 10 üzerinden 6.83 puanla en büyük altın üreten ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Almanya, merkez bankası altın rezervi hacminde 3.355 ton düzeyinde. Almanya ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın ardından üçüncü en yüksek ETF altın varlığına (401 ton) sahip ülke oldu. İsviçre, 10 üzerinden 6.57 puanla üçüncü sırada yer aldı. Büyük bir finans merkezi olan İsviçre, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla en yüksek ETF altını (341 ton) ve aynı zamanda kişi başına en yüksek tüketici talebine sahip ülke (5.58 gram) oldu. Ülke, ABD ve Almanya'dan daha küçük altın rezervlerine (60.646 milyon) sahip olmasına rağmen, dünyanın en büyük külçe rafine etme ve aktarma merkezi olmaya devam ediyor.Çin, 2022 itibariyle 330 ton altın üreten dünyanın en büyük altın madenciliği ülkesi haline geldi. Altın talebinde en büyük artışı yakalayan ülke ise bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla Mısır oldu. Mısır, 2021 ile 2022 arasında yüzde 693 gibi büyük bir artışla külçe altın talebinde en yüksek artışa sahip ülke. Altın takı talebinde en büyük artışı ise 2021 ile 2022 arasında yüzde 51 artışla Vietnam yaşadı.