Türkiye dünyayı sarsan çip krizine hazırlıklı

Bu kapsamda Mehmetçiğin en yakın destekçisi savunma ürünlerinin üretiminde çip kaynaklı bir problem yaşanmayacak. Beyaz eşyadan akıllı cihazlara, otomobilden pasaporta birçok kritik üründe kullanılan çiplerin yazılımı güvenlik amacıyla konulan şifreler üstün beşeri kabiliyet gerektiriyor.

UZAY TEKNOLOJİLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ YAKALANDI

ABD ve Çin, Tayvan'daki çip üretimi alanında yetişmiş insan kaynağının ülkesine gelmesi için gerilim yaşarken; Türkiye'de bulunan 60 personelin çip alanında eğitim verecek düzeyde kalifiye olduğu öğrenildi. Türkiye, uzay araçları ve F-16'larda kullanılan çiplerin sahip olduğu mikron teknolojisine de yakalamış durumda. Sağlıktan ulaşıma, haberleşmeden uzay teknolojilerine kadar her alanda kullanılan çiplerin üretimi için uluslararası işbirliklerine de gidiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'deki Kuala Lumpur ziyaretinde Malezya Başbakanı Mahathir Bin Mohamad imzaladığı anlaşmalardan biri de çip üretimi alanındaydı. İki ülke arasındaki işbirliğinin önümüzdeki aylarda daha da genişleyeceği kaydediliyor. Malezya'da kurulacak bir tesiste Türk mühendisler alandaki yetkinliklerini artıracaklar.

ANKARA'DA ÇİP YATIRIMI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da geçtiğimiz hafta SABAH tarafından gerçekleştirilen "Türkiye İhracat Seferberliği" programında Türkiye'nin çip alanında önemli çalışmaları olduğuna değinerek "Ankara'da belli bir yer de ayrılmış durumda. Çiple ilgili yatırım konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışması var" ifadelerini kullandı.