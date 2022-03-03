Türkiye E-Ticaret üssü oluyor

BARSELONA'DA düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin pandemi sonrası dünyanın ticaret merkezi olmaya doğru gittiğini belirterek İstanbul Havalimanı'nın önemine dikkat çekti. Buranın yaptığı en büyük devrimin uluslararası mal dağıtımında İstanbul'u merkez haline getirmesi olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, "Alibaba Çin'den sonra dünya çapındaki ilk dağıtım merkezi olarak İstanbul'u seçti. Amazon
da öyle. Çünkü İstanbul yaklaşık 250 yurtdışı noktaya dağıtım yapabilecek bir şebekeye sahip. Bu Avrupa
dahil hiçbir yerde yok. En yakın rakibimiz 130, 140'ta kalıyor. O nedenle buraya geldiler. THY
'nin yeni kargo merkezi açıldı. Bundan 15 gün evvel Yeşilköy tamamen kapatıldı, şu anda THY Kargo
'nun 183 bin metrekarelik bir kargo merkezi devreye girdi. Tamamen yapay zekayla çalışan bir sistem" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin teknoloji ihracatı ve e-ihracata önem vermesi gerektiğinin altını çizen Avdagiç, "2021'de e-ihracatımız 1 milyar 460 milyon dolar oldu. Bunun artması için çok yoğun çalışılıyor" dedi.
YEREL PARA ÖNE ÇIKIYOR
Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasının Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti nasıl etkileyeceğine dair soruyu yanıtlayan Avdagiç, "Kritik durumlarda bu işin, ülkelerin bekası için ne kadar önemli olabileceği bugün çok net bir şekilde daha ortaya çıktı" diye konuştu.
İTO BAŞKANLIĞI'NA YENİDEN ADAY
ŞEKIB Avdagiç, bu yıl yapılacak İTO Başkanlığı seçimleri için çalışmalara başladıklarını söyledi. Avdagiç, "İstanbul iş dünyası, tekrar bizi İTO başkanlığına layık görürse, bugüne kadar yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla, beraber yola devam edeceğiz" dedi.