Türkiye Ekonomi Modeli 1 yaşında!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabında 'Türkiye Ekonomi Modeli 1. yılında' adlı videolu paylaşım yaptı.

Bakanlık paylaşımda, "Türkiye Ekonomi Modeli'yle, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme hedefiyle; Türkiye'yi yarının daha güçlü ülkesine, daha müreffeh bir geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.