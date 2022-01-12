Türkiye ekonomisi 2021’de vites artırdı: Büyümede çift hane geliyor! Yeni araçlar bir bir devreye giriyor

TÜRKİYE 2021'DE HEM GELİŞMİŞ HEM DE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN POZİTİF AYRIŞACAK

Dünya bankası gelişmiş ekonomilerde 2021 yılı için ortalama yüzde 5, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6,3 büyüme tahmininde bulundu. Böylece Dünya Bankası Türkiye'nin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışma göstereceğini öngörmüş oldu.

Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini yükselten diğer yabancı kuruluşlar şöyle;

Uluslararası dev finans kuruluşu Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e çıkardı.

ABD merkezli dev yatırım kuruluşu JP Morgan, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini yüzde 8,4'ten yüzde 9,8'e revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8'e yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9,2'ye çıkardı.

OECD, Eylül'de 2021 yılı için yüzde 8,4 olarak açıkladığı Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, yüzde 9'a yükseltti.

Unicredit, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,7'ye çıkardı.

IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti.

Türkiye ekonomisi salgın dönemde dünyada diğer ekonomilerin aksine tam kapanmaya geçmeyerek, kendine özgü kısmı kapanma kararları ve teşvik politikalarının etkisiyle büyüme rakamlarında ivme yakaladı. Bunun yanında Türkiye, 2022 yılında da yine kendine özgü uyguladığı ekonomi politikalarıyla dikkat çekecek.