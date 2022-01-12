Türkiye ekonomisi 2021’de vites artırdı: Büyümede çift hane geliyor! Yeni araçlar bir bir devreye giriyor

Dünyanın dev ekonomileri 2020 yılını, Covid-19 şokuyla negatif büyüme rakamlarıyla geçirirken, Türkiye aynı dönemde yakaladığı yüzde 1,8 büyüme rakamıyla Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi oldu. Bununla beraber 2021 yılında uygulanan 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' sayesinde Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarında vites artırdı.
COVID YILINDA SADECE ÇİN VE TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜME KAYDETTİ
Covid-19'un dünya ekonomileri üzerindeki etkilerinin en sert hissedildiği 2020 yılını yakaladığı yüzde 1,8 oranla Çin ile beraber pozitif büyüme ile geçen iki ülkeden birisi olan Türkiye 2021 yılında kırdığı ihracat rekorları ve son çeyrekte verdiği cari fazlayla gündeme geldi.
2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinde artık gözler 2021 yılının tamamı için son çeyrek rakamlarında olacak.
SON ÇEYREKTE YÜZDE 4 VE ÜZERİNDE BİR BÜYÜME 2021 İÇİN ÇİFT HANE GETİRİR
Üç çeyrek büyümesinin toplamı yüzde 36,1 olan Türkiye ekonomisi, son çeyrekte yüzde 4 civarında bir büyüme kaydetmesi durumunda 2021 yılını çift haneli büyüme rakamıyla kapatacak.
CUMHURİYET TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR RAKAM: 225 MİLYAR DOLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2021 ihracat rakamlarında tarihi rekorlar dikkat çekti. 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile Vizyon 2023 politikaları doğrultusunda ilerleyen ve son 12 ayın 10'unda ihracat rekorları kıran Türkiye ekonomisi, 2021 yılının tamamında 225 milyar 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir rakama ulaştı. Hedeflerin üzerinde gerçekleşen bu rakam yeni dönemde 300 milyar dolar ihracat hedefinin gerçekleşme ihtimalini artırdı.
Bu rakamlar neden önemli;
DÜNYA BANKASI TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Türkiye ekonomisinde yakalanan bu ivme yabancı dev kuruluşların dikkatinden kaçmıyor. Son olarak Dünya Bankası yayımlandığı "Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu"nda, daha önce Haziran 2021'de 5 ve Ekim 2021'de yüzde 8,5 olarak öngördüğü Türkiye büyüme tahminini yüzde 9,5'e yükseltti.
TÜRKİYE 2021'DE HEM GELİŞMİŞ HEM DE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN POZİTİF AYRIŞACAK
Dünya bankası gelişmiş ekonomilerde 2021 yılı için ortalama yüzde 5, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6,3 büyüme tahmininde bulundu. Böylece Dünya Bankası Türkiye'nin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışma göstereceğini öngörmüş oldu.
Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini yükselten diğer yabancı kuruluşlar şöyle;
Türkiye ekonomisi salgın dönemde dünyada diğer ekonomilerin aksine tam kapanmaya geçmeyerek, kendine özgü kısmı kapanma kararları ve teşvik politikalarının etkisiyle büyüme rakamlarında ivme yakaladı. Bunun yanında Türkiye, 2022 yılında da yine kendine özgü uyguladığı ekonomi politikalarıyla dikkat çekecek.
YÜKSEK FAİZ – DÜŞÜK KUR SARMALI KIRILACAK
Bununla beraber, son dönemde dünyada ticaret pastasında payını artırmak ve Yüksek faiz – Düşük kur sarmalından çıkmak adına 'İhracat yönlü büyüme stratejisi'ni benimseyen Türkiye'de spekülatif kur atakları için 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi devreye alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta duyurduğu 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası dolar kuru biranda yüzde 40 değer kaybetmişti. Hızlı geri çekilmenin ardından kurun ateşi sönüp yavaş yavaş dengelenme süreci görülürken, vatandaş yeni sisteme yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Nitekim 'Kur korumalı TL mevduat' sisteminde sadece 2 hafta da 4 kat artış gözlemlenerek 115 milyar TL bandı aşıldı.
BAKAN NEBATİ SİNYALİ VERDİ: HEDEF CARİ FAZLA VEREREK BÜYÜYEN TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin göreve ilk geldiği anda sinyalini verdiği, 'Önceliğimiz yüksek faiz olmayacak' söylemi yeni dönemin ekonomi politikalarını özetler nitelikteydi. Yeni dönemde üretim ve istihdam yaratan politikalarla yakalanan rekor ihracat rakamları perçinlenerek, cari fazla vererek büyüyen bir Türkiye ekonomisi hedeflendi.
'İhracat yönlü büyüme stratejisi'nin yan etkileri için de Bakan Nebati'nin "Türk Lirası'nın cazibesini artırıcı kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" açıklaması da gün geçtikçe netleşiyor.
TL'NİN CAZİBESİNİ ARTIRICI ENSTRÜMANLAR BİR BİR DEVREYE ALINIYOR
Kur korumalı TL mevduat ürününün benzerini altın içinde devreye alındı. Merkez Bankası, finansal istikrar hedefi doğrultusunda bu yeni sistem için getirilen desteklerin bireysellerin yanı sıra yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin (Kurumlar, şirketler) de faydalanabileceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Merkez Bankası'nın bu kararının akşamında Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların döviz kurları ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getireceğini açıkladı.