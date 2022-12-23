Türkiye Ekonomisi 2022 yılı gelişmeleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11,4 büyüdü. Türkiye, bu performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu.

İhracat 2021'de yıllık bazda yüzde 32,85 artarak 225 milyar 368 milyon dolara ulaştı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yeni ihracat rekorlarına imza attı.

2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. Gıdadaki KDV indirimleri, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak şekilde tasarlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması hedefiyle hazırlanan "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" devreye alındı. Projeyle, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim etmesi sağlandı.

Savunma sanayisi de bu yıl bir dizi ihracat başarısı yakaladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin yurt dışındaki ilk teslimatını Filipinler'e yaptı.

Yıl boyunca Türkiye ekonomisinde yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

3 OCAK

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de yüzde 13,58 arttı, yıllık bazda artış oranı ise yüzde 36,08 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık yüzde 19,08, yıllık yüzde 79,89 artış kaydetti.

Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 25,5 yükseldi.

Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat 2021'de yıllık bazda yüzde 32,85 yükselerek 225 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 23,61 artarak 271 milyar 355 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

6 OCAK

Türkiye'de geçen yıl hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 128 milyon 566 bine ulaştı.

8 OCAK

Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresini de 2 saat 40 dakikaya indiren Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı hizmete alındı.

10 OCAK

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

14 OCAK

"Yasaklı ırk" olarak belirlenen köpeklerin kısırlaştırılarak kaydedilmesi için verilen süre sona erdi. Türkiye genelinde 20 bin 843 tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

Türkiye'de konut satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti.

15 OCAK

2022 Yılı Yatırım Programı ile 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

19 OCAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentine 24 Ocak'ta, Ermenistan'a 2 Şubat'ta karşılıklı uçuşların başlayacağını açıkladı.

21 OCAK

Kurulan şirket sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 109 bin 695'e, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,6 artarak 16 bin 222'ye çıktı.

24 OCAK

Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2021 yılında 2020'ye kıyasla yüzde 12,7 artarak 40 milyon tonu aştı. Bu miktar, tüm zamanların en yüksek üretim miktarı oldu.

29 OCAK

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

2 ŞUBAT

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." dedi.

3 ŞUBAT

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 11,10 arttı, yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış olarak kayıtlara geçti.

4 ŞUBAT

Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

10 ŞUBAT

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2021'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 oldu.

12 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıkladı. Gıdadaki KDV indirimleri, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak şekilde tasarlandı.

17 ŞUBAT

Mali Suçları Araştırma Kurulu, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BtcTurk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.

18 ŞUBAT

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi. 1 Mart'tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde, indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilmeye, indirimler de son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılmaya başlandı.

28 ŞUBAT

Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11,4, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,6 büyüdü. Türkiye, büyüme performansıyla 2021'de verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu.

1 MART

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" devreye alındı. Projeyle vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim etmesi sağlandı.

2 MART

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.

3 MART

TÜFE şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yİ-ÜFE yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

4 MART

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisinin 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.

9 MART

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin yurt dışındaki ilk teslimatını Filipinler'e yaptı.

10 MART

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 oldu.

12 MART

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, bunun bugüne kadar ülkede ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

19 MART

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

22 MART

Türkiye'deki orman varlığı, 2021'de 177 bin hektar daha artarak 23,1 milyon hektar oldu.

23 MART

Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

2021 yılının Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasında ilk ödemeler, 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için yapıldı.

27 MART

İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray, bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekor tazeledi.

1 NİSAN

Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

4 NİSAN

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak açıklandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre martta 22 milyar 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Böylece tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat değerine ulaşıldı. Türkiye'nin ithalatı da yüzde 31 yükselişle 30 milyar 948 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 26 artışla 53 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 76,7 artışla 8 milyar 240 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu.

11 NİSAN

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

13 NİSAN

Et ve Süt Kurumu tarafından ramazan ayı boyunca kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığırlar için yetiştiricilere hayvan başına 2 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye Uzay Ajansı, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

30 NİSAN

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." ifadesini kullandı.

2 MAYIS

YHT'nin 29 Nisan'da 29 bin 477 yolcuyla günlük taşıma rekoru kırdığı açıklandı.

5 MAYIS

Genel Ticaret Sistemi'ne göre nisanda 23 milyar 364 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalat da bu dönemde yüzde 34,9 artarak 29 milyar 466 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi yüzde 30,1 artışla 52 milyar 830 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 98,1'lik yükselişle 6 milyar 102 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,3'ü buldu.

TÜFE nisanda yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 oldu.

10 MAYIS

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 11 oldu.

12 MAYIS

TÜİK, Türkiye'de 2021'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,23 kişi, ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek ilin ise 5,46 kişiyle Şırnak olduğunu açıkladı.

16 MAYIS

Türkiye'de işsizlik oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 11,4 oldu.

18 MAYIS

Kamu ihalelerinde e-ihale yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi.

28 MAYIS

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siper Hava Savunma Sistemi'nin bir testinin daha başarıyla tamamlandığını bildirdi.

31 MAYIS

TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak bu yılın ilk çeyreğinde 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artış gösterdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak-mart dönemindeki net ihracatın büyümeye katkısının 3,46 puan olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu" ifadelerini kullandı.

2 HAZİRAN

Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilere verilen sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara yükselen ihracatla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşıldı. İthalat da yüzde 43,8 yükselişle 29 milyar 652 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 31,1 artışla 48 milyar 625 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 157 artışla 10 milyar 679 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64 oldu.

3 HAZİRAN

TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildi.

9 HAZİRAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilim insanlarına ve araştırmacılara yönelik bir müjde vererek, "Uzayda bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik teklifleri değerlendireceğimiz bir 'Bilim Misyonu Çağrısı' başlattık. Çağrı kapsamında teknolojinin gelişimine, ekonomik kalkınmaya, bilim dünyasına en fazla katkısı olacak bilimsel projeler seçilecek, projenin test ve deneyleri 'Uzay Yolcumuz' tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılmak üzere kabul edilecek" dedi.

10 HAZİRAN

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

13 HAZİRAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, nisanda düzenlenen 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceklerini bildirdi.

14 HAZİRAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibarıyla hizmete alınan Türksat 5B uydusunun dünyanın üçte birinden fazlasını içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olduğunu belirterek, "5B uydumuz, yüksek veri iletim kapasitesiyle uydu internet hizmetinde çok daha geniş coğrafyalarda etkin olmamızı sağlayacak." dedi.

24 HAZİRAN

Yeni uygulamaya alınan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracına 6 milyar 556 milyon lira tutarında talep geldi.

30 HAZİRAN

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

2 TEMMUZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziranda ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur." dedi.

Bakan Muş, haziran ayı ihracat rakamlarının tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olduğunu belirterek, "2022 yılının ilk 6 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve 6'da 6 yaptık." ifadesini kullandı.

3 TEMMUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 87,4 milyona ulaştığına dikkati çekerek, "Bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 25,5 milyar liraya yükseldi." bilgisini verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Sanayi Veri Tabanı verileri esas alınarak yapılan "Sanayinin Liderleri Programı" kapsamında üretim kapasitesi çeşitliliğinde 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, 1954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara üçüncü oldu.

4 TEMMUZ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 4,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 78,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 138,31 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı.

6 TEMMUZ

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dünya Nüfus Günü bültenine göre, Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfusuyla, nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

Türkiye, yüzde 15,3 olan genç nüfus oranıyla dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında bulunuyor.

7 TEMMUZ

2022 yılı ek bütçesine ilişkin "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Kanuna göre, Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak. Kendine ait e-ticaret ortamları arasında erişim imkanı sunan ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapan sağlayıcıya ve aracı hizmet sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

10 TEMMUZ

Türk lirasıyla ihracat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 50,7 milyar liraya yükseldi.

13 TEMMUZ

Türkiye'de işsizlik oranı mayısta 10,7 seviyesine geriledi.

17 TEMMUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mayısta 824 yatırım teşvik belgesi düzenlediği bildirildi.

3 AĞUSTOS

Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklarken, "Temmuzda dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi.

TÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yİ-ÜFE yüzde 5,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 144,61 oldu.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, yem fiyatlarındaki gelişmelere karşı alınabilecek tedbirler için yol haritası oluşturdu, Hal Takip Sistemi üzerinden ürün giriş ve çıkışının yakından izlenmesine, sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği yapılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12,7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildiğini açıkladı.

4 AĞUSTOS

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 1 Ekim'den itibaren 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

6 AĞUSTOS

Ukrayna limanlarına 24 Şubat'tan bu yana ilk seferi yapacak olan Türk sahipli FULMAR S gemisi, Ukrayna'ya ulaştı.

7 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA TOGAN'ın ilk teslimatlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

9 AĞUSTOS

Tarım ve Orman Bakanlığı, israfın azaltılması yönündeki çalışmalar kapsamında restoran ve yemekhane artıklarının yem olarak kullanılabilmesine imkan veren bir düzenleme yaptı.

Türkiye limanları ile diğer ülke limanları arasında Ro-Ro, Ro-Pax gemileriyle düzenli sefer yapmak amacıyla açılacak yeni hatlarda veya mevcut hatların kapasitelerinin yüzde 50 artırılması halinde bu hatlarda kullanılacak gemilere destek sağlanmasına karar verildi.

10 AĞUSTOS

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda 10,4'e geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 6'ncı toplantısında, gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirdiklerini bildirdi.

15 AĞUSTOS

Tarım Kredi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 1400'e yakın hizmet noktasında indirimli fiyat uygulamasına başladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 10,6 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ettiğini bildirdi.

18 AĞUSTOS

İhracat desteklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, ihracat desteklerinin kapsamı genişletildi, tutarları artırıldı. Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar yükseltildi. Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredinin faiz giderlerinde 45 milyon liraya, yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredinin faiz giderlerinde 30 milyon liraya kadar destek verilecek.

Ticaret Bakanlığı, ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme tutarını yeniden belirlerken, büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olarak uygulanacak.

19 AĞUSTOS

Bakan Nebati, "Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu. TCMB brüt rezervimiz de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar arttı" dedi.

20 AĞUSTOS

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 5 bin lirayı aşanlar, Vergi Usul Kanunu ile uyumlu olarak tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı.

22 AĞUSTOS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

26 AĞUSTOS

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde bir yıllık aranın ardından 42 firmayla tekrar ikinci sıraya yükseldi.

28 AĞUSTOS

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, yörüngede geçirdiği 11 yılın ardından görevini başarıyla tamamladı.

29 AĞUSTOS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınacak vergi ve harçlara ilişkin ücretlerde esas teşkil eden "Altın Frank"ın değerinin her yıl 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceğini açıkladı.

31 AĞUSTOS

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 büyüme kaydetti. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, yılın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin, verileri açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu bildirdi.

2 EYLÜL

Ticaret Bakanı Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, BIST 100 endeksinin günü yüzde 2,55 kazançla 3222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdiğini ve gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3228,88 puana taşıdığını bildirdi. Nebati, "Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

4 EYLÜL

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası olma niteliğindeki yeni OVP, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OVP'de büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Enflasyonun ise 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8 ve 2025'te yüzde 9,9 olacağı tahmin edildi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,5, program dönemi sonunda yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Programda, işsizlik oranı bu yıl sonu için yüzde 10,8, gelecek yıl için yüzde 10,4, 2024 yılı için yüzde 9,9 ve 2025 için yüzde 9,6 olarak tahmin edildi. İhracatın 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar ve program sonunda 305 milyar dolar olacağı öngörüldü.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında hayata geçirilen kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasında toplam bakiyenin 1 Eylül itibarıyla 1,3 trilyon liraya ulaştığı açıklandı.

5 EYLÜL

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hızlı tren sefer sayılarında düzenlemeye gittiklerini belirterek, "Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz. Ayrıca Eskişehir-İstanbul hattına da ilk defa sefer konulacak." ifadelerini kullandı.

6 EYLÜL

Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak.

9 EYLÜL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş süresi 11 Eylül 2023'e uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sanal ticarete yönelik mali denetim sonuçlarını açıkladı. Bugüne kadar YouTube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin sosyal medya aracılığıyla elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği belirlendi.

10 EYLÜL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının 1,3 trilyon liralık hacmi geçtiğini bildirdi. Nebati, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının 2 milyon 138 bin 489'a ulaştığını kaydetti.

12 EYLÜL

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 oldu.

14 EYLÜL

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" ile mesafeli sözleşmelerde 14 günlük cayma hakkı uygulamasının 2024'te yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

15 EYLÜL

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına, ilk tescil tarihinden itibaren "6 ay ve 6 bin kilometre" koşulu getiren düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, "darphane sertifikası" üzerinden elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

16 EYLÜL

TÜİK'in 2021 yılı sektör bilançoları çalışmasına göre, Türkiye'deki firmaların toplam aktif büyüklükleri 15 trilyon 569 milyar 930 milyon lira olarak hesaplandı.

19 EYLÜL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

21 EYLÜL

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği"ne göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Düzenleme, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

25 EYLÜL

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

26 EYLÜL

"Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni" yapıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, törende, ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ'nin katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini belirterek, "Kurguladığımız modelde, mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz." dedi.

28 EYLÜL

TÜİK, 2021 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2020'de 24,9 milyar dolar iken 2021'de yüzde 39,6 artışla 34,8 milyar dolara çıktı. Hizmet ithalatı ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 22,3 artışla 22,8 milyar dolardan 27,9 milyar dolara yükseldi.

29 EYLÜL

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının başlama tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bendevi Palandöken, dördüncü kez TESK başkanlığına seçildi.

1 EKİM

Tüketicinin daha ileri düzeyde korunması için yayımlanan düzenlemeler yürürlüğe girdi. Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 30 bin liraya çıkarıldı, ön ödemeli devre mülk satışı yasaklandı.

2 EKİM

Dünyanın alanındaki en gelişmiş özelliklere sahip Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Simülatörü, 4 bin metrekarelik bir tesis halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

3 EKİM

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kayıtlara geçti.

4 EKİM

Türkiye'nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 616 milyon dolar, ithalatı da yüzde 41,5 yükselişle 33 milyar dolar oldu.

10 EKİM

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 9,8 oldu. Böylelikle işsizlikte Ocak 2018'den bu yana kaydedilen en düşük oran görüldü ve yeniden tek haneye inilmiş oldu.

11 EKİM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "tahıl koridoru"ndan geçen gemi sayısının 304'e çıktığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tona ulaştığını bildirdi.

21 EKİM

Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği tesis açıldı.

23 EKİM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafa yönelik Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ni değerlendirdi. Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır" dedi.

25 EKİM

Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla KDV iadesinin mükelleflerce yılı içinde nakden alınabilmesine imkan sağlandı.

26 EKİM

Rekabet Kurulu, Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.

27 EKİM

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi.

29 EKİM

Togg Gemlik Kampüsü törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullanarak tören alanına giriş yaptı.

1 KASIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'a ulaşım için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ile katılım bankalarının çok daha düşük maliyetlerle gerekli destekleri vereceğini açıkladı.

2 KASIM

Türkiye'nin ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 21 milyar 298 milyon dolar, ithalatı da yüzde 31,9 yükselişle 29 milyar 303 milyon dolar oldu. Dış satımda en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

3 KASIM

TÜFE ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yİ-ÜFE yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kayıtlara geçti.

8 KASIM

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2028 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 1,5 milyar dolar oldu. Tahvile 150'nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

9 KASIM

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar mezuniyetten 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. Kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek. Karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçları için "sicil affı" getirilecek. Çalışanlara doğal gaz ve elektrik yardımı vergi ve sigorta priminden muaf tutulacak. Çalışanlara nakit ödenen yemek bedeli gelir vergisinden istisna tutulacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde tedbirlere uyulmaması nedeniyle verilen idari para cezaları kaldırılacak. Tıp ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak.

10 KASIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufu kur korumalı mevduat hesaplarında değerlenmektedir. Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilmiştir." bilgisini verdi.

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 482 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Genç işsizlik oranı 1,2 puan artışla yüzde 19,6 olarak belirlendi.

15 KASIM

Ankara Ticaret Odası Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Gürsel Baran'ı seçti.

18 KASIM

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar gerçekleştirilen denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168,50 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

21 KASIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini belirterek, "Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri, altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek" ifadesini kullandı.

22 KASIM

Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutmaya başladı.

23 KASIM

Mali Suçları Araştırma Kurulunun inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturmada, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmalarına başlandı.

24 KASIM

Cumhurbaşkanı Kararı ile otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edildi.

25 KASIM

Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği'ne göre, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında kesilen para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak.

30 KASIM

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetti.

2 ARALIK

Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21 milyar 854 milyon dolar, ithalatı da yüzde 14 yükselişle 30 milyar 655 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 8,6 artışla 52 milyar 509 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 61,6 artışla 8 milyar 801 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,3 oldu.

Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım dönemde yüzde 13,9 artışla 231 milyar 248 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen yıl 225,3 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat tutarı 11 ayda geride bırakılırken, yıl sonu için belirlenen 250 milyar dolar hedefine yaklaşıldı. Aralık verisiyle yıl sonu hedefinin aşılacağı öngörülüyor.

5 ARALIK

TÜFE kasımda aylık bazda yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 0,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02'ye geriledi. Böylelikle enflasyon baz etkisiyle 18 ay sonra ilk kez düştü.

7 ARALIK

Türkiye'de 2021'de gerçekleştirilen eğitim harcamaları 2020'ye kıyasla yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon lira oldu.

Türkiye'de sağlık harcamaları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon liraya çıktı.

9 ARALIK

Türkiye'nin, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına 2018'de getirdiği ek vergilere karşı DTÖ'de açtığı davada kurulan Panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi. Panel, ABD'nin yürürlüğe koyduğu ek vergilerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti ve ABD'nin ek vergileri kaldırmasını istedi. Panelin söz konusu kararı, DTÖ üyeleriyle paylaşıldı.

11 ARALIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiğini bildirdi. 2021 öncesinde kullandırılan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli kredilerin üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

12 ARALIK

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ekimde 31 milyon 200 bin olarak gerçekleşti, böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşılmış oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 534 bin kişi olarak belirlendi. Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puanlık artışla yüzde 21,9 oldu.

13 ARALIK

Çeltik üretiminde Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler dolayısıyla yurt içinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için çeltik, kahverengi pirinç ve pirinç ithalatında gümrük vergileri 31 Ağustos 2023'e kadar sıfırlandı.

Türkiye Uzay Ajansı, dördüncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ay'a gönderilecek uzay aracına ilişkin ilk detayları paylaştı. Sosyal medya hesabından yayımlanan uzay aracı görselinde, yönlendirilebilir güneş paneli, S-Bant alıcı ve verici yama antenler, sabit güneş paneli, yardımcı itki motorları, ana itki motorları, yıldızizler, yönlendirilebilir X-Bant anteni, yüksek çözünürlüklü kamera gibi bileşenler gösterildi.

Ankara Sanayi Odasının yeni başkanı Seyit Ardıç oldu.

KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı Antalya için Acil Destek Kredisi Programı başlattı.

15 ARALIK

Türkiye'nin, "Satınalma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri, geçen yıl için 63 olarak tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, DTÖ'nün ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerinde uyguladığı ilave gümrük vergilerine karşı açılan davada Türkiye lehine verdiği kararın, sadece Türkiye değil halihazırda önleme tabi tutulan tüm üyeler için de bir kazanım niteliği taşıdığını bildirdi.

Teknoloji firmalarını tek çatı altında toplamak için "Türkiye TechnoHub" platformu oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "turkiyetechnohub.org" platformunun, firmaların küresel ölçekte görünür olmasını, yeni iş birlikleri kurulmasını ve farklı pazarlara ulaşılmasını sağlamak amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.

16 ARALIK

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde düzenlenen "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"nda, "Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı.

Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.

19 ARALIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını bildirdi. Eylem Planı'na göre, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak. Kayıt dışı işçi çalıştıranların kamu ihalelerinden yasaklanması ve yatırım-teşvik uygulamalarından yararlanmasının önlenmesine yönelik düzenlemeye gidilecek. Kripto varlıklar ve dijital oyunlarda kullanılan şifreli ödeme sistemi (e-pin) takip edilerek, bu varlıkların ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.

21 ARALIK

Rekabet Kurulu, market soruşturmasının ikinci ayağında 13 tedarikçiye 878,6 milyon lira ceza kesti.

22 ARALIK