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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Türkiye ekonomisi dayanıklı

Türkiye ekonomisi dayanıklı
Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, 2023 yılında hem ciro hem adetsel olarak büyüme beklediklerini belirterek, "Uygun lokasyonlarda yeni mağazalar açmayı ve mevcut mağazalarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Dünyada Ukrayna-Rusya savaşının etkileri, enerji krizleri ve diğer sebeplerden dolayı ekonomilerde bir resesyon/ enflasyonist ortam bulunduğunu ifade eden Kaya, "Ama Türkiye finansal hareketlenmelere alışık bir ülke. Biz hem politik hem de ekonomik olarak daha dinamik ülke olmanın avantajlarını göreceğiz" diye konuştu.
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Türkiye ekonomisi dayanıklı
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