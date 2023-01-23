Türkiye ekonomisi dayanıklı

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, 2023 yılında hem ciro hem adetsel olarak büyüme beklediklerini belirterek, "Uygun lokasyonlarda yeni mağazalar açmayı ve mevcut mağazalarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Dünyada Ukrayna-Rusya savaşının etkileri, enerji krizleri ve diğer sebeplerden dolayı ekonomilerde bir resesyon/ enflasyonist ortam bulunduğunu ifade eden Kaya, "Ama Türkiye finansal hareketlenmelere alışık bir ülke. Biz hem politik hem de ekonomik olarak daha dinamik ülke olmanın avantajlarını göreceğiz" diye konuştu.