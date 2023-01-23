Türkiye ekonomisi pozitif ayrışacak

Geçtiğimiz yıl salgının neden olduğu risklerin ortadan kalktığını ancak makroekonomik dengeleri etkileyen süreçlerin halen devam ettiğini belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2023'te küresel ekonomi büyümesinin yüzde 2-3 bandında gerçekleşeceğini söyledi. Uyan, "Türkiye penceresinden baktığımızda, salgının etkisinde geçirdiğimiz 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi 2022 yılında da ülkemizin ekonomik büyümesinin dünyadan pozitif ayrışarak yılı yüzde 5 dolayında bir büyüme oranıyla tamamlamasını beklemekteyiz" dedi.Kuveyt Türk olarak 2023 yılı da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar stratejik hedefleri belirlediklerini vurgulayan Uyan, "Stratejimizi müşteri, dijital ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdik. 2023 yılında da, müşteriyi tüm faaliyetlerimizin ana odağına almaya devam edeceğiz. 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı hedefliyoruz. Dijital odağımızla birlikte teknolojik trendleri takip ederek operasyonel verimliliği artırmak, dijital ürün yelpazemizi genişleterek dijital yeteneklerimizi güçlendirmek, API entegrasyonları ve servis bankacılığı iş modelleri ile yeni nesil bankacılıkta sektörde öncü olmak gibi alt stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Tüm karar mekanizmalarında veriyi en etkin şekilde kullanarak geleceğin veri odaklı iş modellerini kurguluyoruz" şeklinde konuştu.