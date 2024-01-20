Türkiye ekonomisinden 13 çeyrek kesintisiz büyüme: Bakan Ömer Bolat rakamlarla tek tek açıkladı

"LOJİSTİKTE TOPLAMDA 100 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİBİZ"

Bakan Bolat, 2023'te 55 milyon turist sayısı ile dünyada 4. büyük ülke konumunda tamamladıklarını belirterek, turizm gelirleri olarak ilk 9 ayda 41,4 milyar dolar ile yılı da 50 milyar dolar turizm geliriyle kapatıp dünyada 7. sırayı elde etmiş olacaklarını söyledi.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv sektörümüz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim ve iç pazar satış rakamını ve ihracat satış rakamını kırdı. 1,5 milyon araç üretimi, 35 milyar dolarlık ihracat ve 1 milyon 256 bin ticari araç iç pazar satışıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarını parçaladı. Dünyada 13. sıradayız. Avrupa'da 4. sıradayız. Lojistik sektörü 36 milyar dolar bir ihracat ve yılı 40 milyar dolarla kapatacağız. Lojistikte toplamda 100 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahibiz. Dünyada 11, Avrupa'da 5. sıradayız. Oyun sektöründe 362 milyon dolarlık yabancı yatırım bu sektöre geldi 2023'te. Dünyada en fazla dış yatırım alan 4. ülkeyiz. Seramik sektöründe 1,4 milyar dolarlık ihracatla dünyada 7. sıradayız. Müteahhitlik sektöründe 135 ülkede toplam 502 milyar dolarlık 12 bin 71 adet proje kazanmış dünya 2.'si bir ülkeyiz. 2023 yılını 27,5 milyar dolarlık müteahhitlik proje kazanımlarıyla kapattık. Tekrar müteahhitlik sektörümüz yurt dışında gerçekten büyük bir ivme yakaladı. Bunun yanında tarım ihracatında 31,5 milyar doları aştık. Makina ürünleri ihracatında 26 milyar dolar rakamına ulaştık. Bunlar gelecek adına ümit verici rakamlarımız. Türkiye 2002'de küresel ticaretten yüzde 0,55 pay alırken 2022 yılı sonunda yüzde 1,02 yükseltti. 2023'ün 9. ayını tamamlarken yüzde 1,06'ya yükseldik. Hedefimiz 2028'de yüzde 1,30'a yükselmek.

Bolat, 1923 yılında Cumhuriyet kurulurken 50 milyon dolarlık ihracata ulaşılan dönemden, 1980'de 2 milyar 900 milyon dolara, 1987'de aylık 1 milyar dolara ve 2023 itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını aktararak, "Bu sabah aldığımız veriye göre bu yılın ilk 19 gününde 256 milyar doların üzerine çıktık yıllık bazda. Orta Vadeli Program'daki (OVP) 255 milyar dolar hedefimizi geride bıraktık. Bunun yanında hep birlikte 267 milyar dolara ulaşacağız. İnşallah yüzde 4,5-5 civarında ihracatımızda artışı sağladığımız taktirde 267 milyar dolar mal ihracat hedefimizi geçeceğiz. 2025'te 287 milyar dolar ve 2026'da 302 milyar dolar hedeflerimizi yakalayacağız." diye konuştu.