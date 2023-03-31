Türkiye ’en az borçlu’ ülkeler arasında! Bakan Nebati grafikle paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2022 yılında borç stokunun GSYH'ye oranının bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından grafikle değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH'ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor.

Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi.