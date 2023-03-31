Türkiye ’en az borçlu’ ülkeler arasında! Bakan Nebati grafikle paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2022 yılında borç stokunun GSYH'ye oranının bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilediğini açıkladı.
Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH'ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) March 31, 2023
Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde… pic.twitter.com/8Lx8gFonHJ
Sosyal medya hesabından grafikle değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH'ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor.
Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi.
"TÜRKİYE'NİN BORÇ STOKU EN DÜŞÜK ÜLKELER ARASINDA"
Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir."