Türkiye en ucuz gazda üçüncülüğe yerleşti! Enerjide yatırımlar meyvelerini veriyor





Bu arada, 2021'in Ekim ayında Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere iki ülkeye 56 milyon metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye, 2022'nin Ekim ayında ise toplam 81 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti. Bu dönemde, doğalgaz ihracatının 24 milyon metreküpü Yunanistan'a, 57 milyon metreküpü Bulgaristan'a yapıldı.